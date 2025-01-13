Омичка лишилась 320 тысяч рублей из-за нового знакомого

В омскую полицию обратилась 38-летняя жительница Ленинского округа с заявлением о краже. Общий ущерб составил 320 тысяч рублей.
Как сообщили в полиции, с подозреваемым женщина познакомилась на одном из интернет-сайтов в апреле 2024 года. После непродолжительного общения мужчина стал её близким знакомым и получил доступ к квартире на улице Моторной. Он активно помогал по хозяйству, а также предлагал выгодные варианты для покупки автомобиля для брата потерпевшей.
Мужчина знал, что у женщины дома хранилась значительная сумма денег после сделки. По его словам, он заметил, где она лежала, и воспользовался моментом, чтобы забрать 170 тысяч рублей из шкафа. Заявительница также указала, что ранее дала подозреваемому взаймы ещё 150 тысяч рублей, которые тот не вернул.
Подозреваемого, 41-летнего омича, задержали по месту жительства на улице Вострецова. Свою вину он признал. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Омичу грозит до пяти лет лишения свободы.