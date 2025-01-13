Омичка лишилась 320 тысяч рублей из-за нового знакомого

Как сообщили в полиции, с подозреваемым женщина познакомилась на одном из интернет-сайтов в апреле 2024 года. После непродолжительного общения мужчина стал её близким знакомым и получил доступ к квартире на улице Моторной. Он активно помогал по хозяйству, а также предлагал выгодные варианты для покупки автомобиля для брата потерпевшей.