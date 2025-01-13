Новосибирский суд вынес приговор группе диверсантов за поджоги инфраструктуры

Судебное разбирательство завершилось 13 января 2025 года. Суд признал всех фигурантов виновными и назначил наказание. Савелий Ряполов и Павел Соловьев получили по 7 лет и 7 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии общего режима. Виктору Скоробогатову назначено 5 лет колонии общего режима. Кириллу Веселову — 6 лет 6 месяцев лишения свободы, из которых 3,5 года он проведет в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима.