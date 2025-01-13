Новосибирский суд вынес приговор группе диверсантов за поджоги инфраструктуры

Новосибирский областной суд вынес приговор четырем местным жителям, признанным виновными в совершении диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, промышленности и связи. Преступления были совершены по заказу неизвестных лиц, действовавших через мессенджеры, сообщают на сайте «АиФ — Новосибирск».
Согласно сообщению Антитеррористической комиссии Новосибирской области, задержание группы диверсантов произошло в мае 2023 года. Сотрудники ФСБ и МВД установили, что молодые люди за денежное вознаграждение совершили поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне Сеятель — Бердск, а также повредили базовую станцию сотовой связи и неэксплуатируемый самолет Су-24.
Следствие установило, что злоумышленники осознавали, что их действия направлены в интересах некой террористической организации. Кроме того, они планировали совершить еще один поджог авиационной техники, однако были задержаны правоохранительными органами до реализации задуманного. Большая часть обещанного вознаграждения от заказчиков так и не была выплачена.
В ходе задержания и обысков у молодых людей были изъяты орудия преступлений. В отношении Савелия Ряполова, Кирилла Веселова, Виктора Скоробогатова и Павла Соловьева было возбуждено уголовное дело по статьям 281 УК РФ «Диверсия».
Судебное разбирательство завершилось 13 января 2025 года. Суд признал всех фигурантов виновными и назначил наказание. Савелий Ряполов и Павел Соловьев получили по 7 лет и 7 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии общего режима. Виктору Скоробогатову назначено 5 лет колонии общего режима. Кириллу Веселову — 6 лет 6 месяцев лишения свободы, из которых 3,5 года он проведет в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима.