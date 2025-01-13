Водитель легковушки погиб в ДТП под Выксой

Смертельное ДТП произошло в Выксунском округе 12 января. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
По информации ведомства, ДТП случилось на 12 километре автодороги Выкса — Нижняя Верея. 36-летний мужчина за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes.
Водитель Chevrolet погиб на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, страшная авария произошла утром 12 января в Дзержинске в Нижегородской области — здесь иномарка наехала на отбойник и световую опору. В результате ДТП погиб один человек, еще двое получили ранения.