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Водитель легковушки погиб в ДТП под Выксой

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло в Выксунском округе 12 января. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

По информации ведомства, ДТП случилось на 12 километре автодороги Выкса — Нижняя Верея. 36-летний мужчина за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes.

Водитель Chevrolet погиб на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, страшная авария произошла утром 12 января в Дзержинске в Нижегородской области — здесь иномарка наехала на отбойник и световую опору. В результате ДТП погиб один человек, еще двое получили ранения.