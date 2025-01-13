На Дону в аэропорт Платов фиктивно взяли техника для брони от мобилизации

В воздушный пункт пропуска ростовского аэропорта Платов в сентябре 2022 года ради брони от мобилизации трудоустроили техника. О вскрытии и пресечении противоправной схемы рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России по Ростовской области.
Уголовное дело о служебном подлоге заведено на руководителя ростовского филиала ФГКУ «Росгранстрой». В реальности сотрудник не выполнял свои трудовые обязанности. Мужчину оформили как техника, но параллельно он продолжал работать коммерческим директором частной фирмы.
«На основании табелей учета рабочего времени, содержащих недостоверные сведения в части осуществления трудовой деятельности принятым на работу гражданином, в период с 28.09.2022 по 25.09.2023 начислялись денежные средства в качестве заработной платы», — рассказали в ФСБ.