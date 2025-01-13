В Башкирии в ДТП погиб молодой танцор

Как сообщили в ГАИ РБ, авария произошла днем 7 января на выезде из села Охлебинино. По предварительным данным, 19-летний уфимец за рулём Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В аварии 19-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.
По данным портала UfaNovosti, в аварии оборвалась жизнь молодого танцора. Он вместе с друзьями отдыхал в загородном комплексе рядом с селом Охлебинино. На следующий день компания возвращалась на машине в сильный буран. Автомобиль опрокинулся в кювет. Машина врезалась в дерево, удар пришелся по правой стороне, где сидел пассажир. Отмечается, что в последний путь парня провожали около двухсот человек.