В Башкирии в ДТП погиб молодой танцор

По данным портала UfaNovosti, в аварии оборвалась жизнь молодого танцора. Он вместе с друзьями отдыхал в загородном комплексе рядом с селом Охлебинино. На следующий день компания возвращалась на машине в сильный буран. Автомобиль опрокинулся в кювет. Машина врезалась в дерево, удар пришелся по правой стороне, где сидел пассажир. Отмечается, что в последний путь парня провожали около двухсот человек.