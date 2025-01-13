В Башкирии 19-летний парень устроил смертельную поездку на ватрушке своему другу

Стали известны подробности гибели 19-летнего жителя Альшеевского района Башкирии. Напомним, молодой человек катался на тюбинге, закрепленном на Mitsubishi Lancer, и погиб от удара о другую машину.
Как рассказали в ГАИ республики, за рулем иномарки был 19-летний парень, который не имел водительских прав. При неудачном маневре тюбинг, в котором был друг водителя, занесло и ударило о припаркованную легковушку. От тяжелых травм сельчанин умер на больничной койке.
По факту ДТП начато разбирательство.
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