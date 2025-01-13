В Тольятти задержаны девушки с крупной партией мефедрона

Гражданки были остановлены возле одного из домов в Центральном районе, в сумке у них находились два свертка с мефедроном. В ходе обыска на их съемной квартире были найдены еще 28 свертков и 3 пакета с наркотиками, пластиковые контейнеры, электронные весы и упаковочный материал. Общая масса изъятых веществ составила свыше 66 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.