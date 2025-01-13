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В Тольятти задержаны девушки с крупной партией мефедрона

В Тольятти полицейские задержали двух девушек 1998 и 2000 годов рождения. Их подозревают в покушении на сбыт мефедрона в крупном размере, сообщили сегодня в региональном ГУ МВД.

Источник: Коммерсантъ

Гражданки были остановлены возле одного из домов в Центральном районе, в сумке у них находились два свертка с мефедроном. В ходе обыска на их съемной квартире были найдены еще 28 свертков и 3 пакета с наркотиками, пластиковые контейнеры, электронные весы и упаковочный материал. Общая масса изъятых веществ составила свыше 66 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

На допросе безработные тольяттинки признались, что приобрели наркотики через интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Задержанные находятся под домашним арестом.