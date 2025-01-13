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Обгон на трассе «Кола» в Ленобласти свел лоб в лоб две машины с детьми

Малолитражка и кроссовер столкнулись лоб в лоб на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти днем 12 января. В больнице оказались четверо, в том числе младенец.

В 14:40 в воскресенье на 130-м километре автодороги Р-21 «Кола» 37-летняя женщина на автомобиле KIA Picanto пошла на обгон и при перестроении обратно в свою полосу не справилась с управлением, сообщили 13 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В итоге «КИА» столкнулась с ехавшим навстречу Renault Duster под управлением 39-летней женщины.

В результате ДТП автомобилистку из «КИА» и 6-месячного ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель «Дастера» получила тяжелые травмы, а ее 12-летняя пассажирка — травмы средней тяжести.

По факту аварии полиция ведет проверку.