Обгон на трассе «Кола» в Ленобласти свел лоб в лоб две машины с детьми

В 14:40 в воскресенье на 130-м километре автодороги Р-21 «Кола» 37-летняя женщина на автомобиле KIA Picanto пошла на обгон и при перестроении обратно в свою полосу не справилась с управлением, сообщили 13 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В итоге «КИА» столкнулась с ехавшим навстречу Renault Duster под управлением 39-летней женщины.