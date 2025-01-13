В Пермском крае нашли четверых пропавших туристов

Он уточнил, что специалисты службы спасения начали поиски в Кизеловском округе в 3.00 (1.00 мск). Они были осложнены непростыми погодными условиями, а также тем, что группа не была зарегистрирована в МЧС. Сейчас туристы отправлены на ближайшую базу для осмотра медиками.