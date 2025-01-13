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В Пермском крае нашли четверых пропавших туристов

Губернатор Махонин: спасатели обнаружили 4 пропавших в Пермском крае туристов.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 13 янв — РИА Новости. Спасатели обнаружили четверых пропавших в воскресенье вечером в районе горы Одинокая в Пермском крае туристов, их обследуют медики, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

«Вчера вечером поступил сигнал о пропаже четырех туристов в районе горы Одинокая… На данный момент все члены тургруппы найдены и находятся в удовлетворительном состоянии», — написал губернатор Дмитрий Махонин.

Он уточнил, что специалисты службы спасения начали поиски в Кизеловском округе в 3.00 (1.00 мск). Они были осложнены непростыми погодными условиями, а также тем, что группа не была зарегистрирована в МЧС. Сейчас туристы отправлены на ближайшую базу для осмотра медиками.

Губернатор поблагодарил спасателей краевой службы спасения за оперативную и слаженную работу по поиску туристов.

Гора Одинокая находится вблизи города Кизел в Пермском крае. От Перми до населенного пункта около 230 километров.