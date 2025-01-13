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Труп женщины обнаружили в Шымкенте

Ночью 12 января в полицию поступило сообщение о пожаре, где имеются признаки насильственной смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Шымкента. На месте обнаружен труп женщины.

Источник: Baigenews

«По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Проводится расследование».

говорится в сообщении.

По предварительным данным, преступление совершено в результате семейного конфликта.