В Подмосковье мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина

Об этом стало известно из Telegram-канала ГУМВД России по Московской области.
«Сотрудниками полиции установлено, что в торговое помещение зашёл мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанёс удары ножом персоналу и посетителям», — говорится в сообщении.
В результате инцидента троим понадобилась медицинская помощь.
По данным ведомства, фигурант — житель Волгоградской области 2004 года рождения. Он был доставлен в территориальный отдел..
Ранее стало известно, что в Курске школы и ЧОП проверят после нападения подростка на школу.