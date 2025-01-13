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В Подмосковье мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина

В Подмосковье в городе Щёлково пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина, трое человек получили ранения.

Источник: Freepik

Об этом стало известно из Telegram-канала ГУМВД России по Московской области.

«Сотрудниками полиции установлено, что в торговое помещение зашёл мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанёс удары ножом персоналу и посетителям», — говорится в сообщении.

В результате инцидента троим понадобилась медицинская помощь.

По данным ведомства, фигурант — житель Волгоградской области 2004 года рождения. Он был доставлен в территориальный отдел..

Ранее стало известно, что в Курске школы и ЧОП проверят после нападения подростка на школу.