Шесть человек умерли на рабочих местах в Приморье на прошедшей неделе

Смерть настигла на работе и двоих водителей: один почувствовал себя плохо до начала рабочей смены, а тело другого нашли в жилом вагончике на территории одного из предприятий. От внутреннего кровотечения умер на работе 47-летний монтажник, также предстоит выяснить обстоятельства смерти 42-летнего слесаря ремонтного участка.