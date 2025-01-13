Шесть человек умерли на рабочих местах в Приморье на прошедшей неделе

В первые дни нового года шесть человек скончались в Приморье в свое рабочее время. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в Федерации профсоюзов Приморского края.
Первые рабочие дни 2025 года омрачились гибелью шести сотрудников предприятий и организаций Приморского края. Все погибшие перешагнули 40-летний рубеж. В Партизанском районе 67-летняя женщина, работавшая стрелком военизированной охраны, самовольно покинула свой пост и погибла на пешеходном переходе. Ее сбила машина.
Смерть настигла на работе и двоих водителей: один почувствовал себя плохо до начала рабочей смены, а тело другого нашли в жилом вагончике на территории одного из предприятий. От внутреннего кровотечения умер на работе 47-летний монтажник, также предстоит выяснить обстоятельства смерти 42-летнего слесаря ремонтного участка.
Кроме того, без признаков жизни в каюте рыболовного судна коллеги обнаружили тело 43-летнего мастера добычи.