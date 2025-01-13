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На трассе в Башкирии погиб 19-летний пассажир внедорожника

19-летний житель Уфы устроил смертельное ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии трагически погиб 19-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 19-летний водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado на выезде из села Охлебино не справился с управлением машины и вылетел в кювет, где врезался в дерево. От тяжелых травм его 19-летний пассажир умер до приезда медиков.

По факту смертельной аварии начато разбирательство.

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