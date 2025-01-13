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Задержан серийный вор, который обворовывал минчан на рабочих местах

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан серийный вор, который обворовывал минчан прямо на их рабочих местах. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: МВД

Сыщики Советского РУВД задержали 48-летнего неработающего минчанина, который за месяц совершил серию краж. В одном из случаев мужчина похитил рюкзак у водителя, который разгружал автомобиль и не запер салон, оставив личные вещи на пассажирском сидении. Кроме того, спустя время мужчина обратился к работникам пиццерии с просьбой пустить его в уборную, а оттуда незаметно проник в раздевалку и украл сумку сотрудника. Деньги злоумышленник забирал себе, а документы, ключи и кошельки выбрасывал. Еще через несколько дней он незамеченным прошел в подсобное помещение кафе, где совершил кражу перфоратора, электролобзика и шуруповерта, которые принадлежали хозяйке заведения.

Общая сумма ущерба по этим и другим эпизодам составила не менее Br3000 тыс.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.