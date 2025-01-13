Задержан серийный вор, который обворовывал минчан на рабочих местах

Сыщики Советского РУВД задержали 48-летнего неработающего минчанина, который за месяц совершил серию краж. В одном из случаев мужчина похитил рюкзак у водителя, который разгружал автомобиль и не запер салон, оставив личные вещи на пассажирском сидении. Кроме того, спустя время мужчина обратился к работникам пиццерии с просьбой пустить его в уборную, а оттуда незаметно проник в раздевалку и украл сумку сотрудника. Деньги злоумышленник забирал себе, а документы, ключи и кошельки выбрасывал. Еще через несколько дней он незамеченным прошел в подсобное помещение кафе, где совершил кражу перфоратора, электролобзика и шуруповерта, которые принадлежали хозяйке заведения.