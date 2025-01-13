Двое волгоградцев украли из банкомата 3,8 млн рублей перед Новым годом

Похитив деньги, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Охранники получили сигнал тревоги по телефону и выехали по указанному адресу. Один из сотрудников ЧОП увидел выбегающих из ТЦ мужчин в капюшонах с надетыми на лица медицинскими масками, но не смог догнать.