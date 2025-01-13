Двое волгоградцев украли из банкомата 3,8 млн рублей перед Новым годом

С крупной суммой они успели «погулять» только 2 дня.
31 декабря 2023 года ночью Валентин и Руслан незаконно попали в торговый центр в Дзержинском районе Волгограда. Они повредили дверцу, вскрыли банкомат и забрали с собой 3,87 млн рублей.
Похитив деньги, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Охранники получили сигнал тревоги по телефону и выехали по указанному адресу. Один из сотрудников ЧОП увидел выбегающих из ТЦ мужчин в капюшонах с надетыми на лица медицинскими масками, но не смог догнать.
Через 2 дня злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов. За это время фигуранты дела успели потратить 275 088 рублей, остальную сумму вернули банку.
Суд признал волгоградцев виновными в преступлении по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ. Им назначили 6 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденных взыскали 275 088 рублей в пользу потерпевшей стороны, сообщили в Дзержинском районном суде.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.