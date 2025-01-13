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В Перми руководству пекарни «Хлебница» предъявили обвинение по уголовной статье

Владельцу и исполнительному директору грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Источник: Комсомольская правда

В Перми суд Свердловского района на время следствия отправил до 9 марта под домашний арест руководство сети пекарен «Хлебница». В конце декабря готовой продукцией предприятия общественного питания отравились несколько десятков человек.

В отношении владельца сети пекарен «Хлебница» Юлии Гагариной и исполнительного директора предприятия Ксении Троицкой предъявили обвинение по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности группой лиц по предварительному сговору».

Руководству сети пекарен в Перми грозит штраф до 500 тыс. руб., принудительные работы сроком до 5 лет или лишение свободы до 6 лет.

В начале января этого года решением судов Перми закрыли четыре пекарни и заготовочный цех пекарен «Хлебница».

Следственное управление СК России по Пермскому краю проводит следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы прееступления.

В Прикамье арестовали вторую обвиняемую по делу о массовом отравлении. Ранее суд отправил под домашний арест совладелицу пекарен «Хлебница».