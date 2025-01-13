В Перми руководству пекарни «Хлебница» предъявили обвинение по уголовной статье

В Перми суд Свердловского района на время следствия отправил до 9 марта под домашний арест руководство сети пекарен «Хлебница». В конце декабря готовой продукцией предприятия общественного питания отравились несколько десятков человек.
В отношении владельца сети пекарен «Хлебница» Юлии Гагариной и исполнительного директора предприятия Ксении Троицкой предъявили обвинение по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности группой лиц по предварительному сговору».
Руководству сети пекарен в Перми грозит штраф до 500 тыс. руб., принудительные работы сроком до 5 лет или лишение свободы до 6 лет.
В начале января этого года решением судов Перми закрыли четыре пекарни и заготовочный цех пекарен «Хлебница».
Следственное управление СК России по Пермскому краю проводит следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы прееступления.
В Прикамье арестовали вторую обвиняемую по делу о массовом отравлении. Ранее суд отправил под домашний арест совладелицу пекарен «Хлебница».