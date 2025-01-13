Предпринимателя из Хабаровска осудили за травмы детей на батуте

В Хабаровске за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, осудили предпринимателя. На него завели уголовное дело после происшествий на батуте, где пострадали дети. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Гендиректор фирмы арендовал помещения и батутный аттракцион, планируя оказывать услуги по организации отдыха. Детский центр был открыт в Индустриальном районе города. Однако на соответствие требованиям безопасности аттракцион он не проверил и допустил туда детей. Оператор назначен не был, как и не проводился инструктаж для посетителей.
«В результате в период 2022—2023 года мальчик и девочка получили травмы, упав в яму для приземления и ударившись о дно, оборудованное поролоном ненадлежащего качества, не обладающим высокой амортизирующей способностью. В марте 2023 года другой ребенок в нарушение установленных заводом правил о недопустимости одновременного нахождения на одном батуте более чем одному человеку, прыгая вместе с другим ребенком, получил травму ноги», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следователи провели необходимые мероприятия. Мужчине предъявили обвинение. Его приговорили к трем годам исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства.