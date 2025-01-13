Предпринимателя из Хабаровска осудили за травмы детей на батуте

«В результате в период 2022—2023 года мальчик и девочка получили травмы, упав в яму для приземления и ударившись о дно, оборудованное поролоном ненадлежащего качества, не обладающим высокой амортизирующей способностью. В марте 2023 года другой ребенок в нарушение установленных заводом правил о недопустимости одновременного нахождения на одном батуте более чем одному человеку, прыгая вместе с другим ребенком, получил травму ноги», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.