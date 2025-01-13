Обвиняемый по делу о попытке отравления летчиков в Армавире признал вину

В Ростове-на-Дону 13 января начали рассматривать дело о попытке отравления летчиков в Армавире. Обвиняемый 34-летний Егор Семенов из Мелитополя признал вину, сообщает ТАСС.
Напомним, в 2022 году Егор Семенов получил гражданство РФ. В апреле 2023 года мужчину завербовали сотрудники спецслужб Украины. Ему поручили отравить 77 летчиков-выпускников училища в Армавире. За это Семенову пообещали 400 тысяч рублей.
Обвиняемый принес на вечер встречи летчиков 120 бутылок виски Jameson, коньяка «Кочари» и 20-килограммовый торт. Но бдительность военных спасла их. Как оказалось, алкоголь и торт были отравлены.
Перед тем, как доставить угощения на банкет, Семенов купил не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора. Он вылил содержимое в алкоголь. Отравлен был и торт, что позже подтвердила экспертиза.