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В омском суде рассмотрят дело о хищении почти 3 миллионов рублей при благоустройстве парка

Прокуратура Омской области сообщает в понедельник, 13 января 2025 года, об утверждении обвинения по уголовному делу в отношении 43-летнего руководителя ООО ЗавГор. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«По версии следствия, в период с июля по декабрь 2021 г. обвиняемый в ходе исполнения муниципального контракта стоимостью более 92,5 млн рублей по благоустройству парка культуры и отдыха в г. Калачинске Омской области предоставил заказчику подложные акты о приемке выполненных работ и исполнительную документацию. При этом он включил в данные документы фактически невыполненные работы, а также работы, проведенные с использованием некачественных материалов», — передает ведомство.

По данным ведомства, в результате Калачинскому району был причинен ущерб на сумму более 2,7 млн рублей.

Как заявляется, суд арестовал имущество предпринимателя общей стоимостью свыше 6,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Калачинский городской суд Омской области для рассмотрения по существу.

Отметим, что позиция обвиняемого не приводится.