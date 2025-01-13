В омском суде рассмотрят дело о хищении почти 3 миллионов рублей при благоустройстве парка

«По версии следствия, в период с июля по декабрь 2021 г. обвиняемый в ходе исполнения муниципального контракта стоимостью более 92,5 млн рублей по благоустройству парка культуры и отдыха в г. Калачинске Омской области предоставил заказчику подложные акты о приемке выполненных работ и исполнительную документацию. При этом он включил в данные документы фактически невыполненные работы, а также работы, проведенные с использованием некачественных материалов», — передает ведомство.