Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жигулевский любитель сыра предстанет перед судом

Он украл 23 пачки сыра.

Источник: Freepik

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулевску поступило сообщение о хищении 23 пачек сыра от представителя одного из сетевых магазинов. Ущерб, нанесенный торговой точке, составил более 3 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу полицейские опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены противоправные действия злоумышленника, которым оказался местный житель 1991 года рождения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение мужчины, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что похищенное продал случайным прохожим, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным актом направлено в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу.