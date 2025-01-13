В Волгограде вскрыли аферу на 400 млн на строительстве очистных

— По ситуации с нацпроектом «Оздоровление Волги» можно смело снимать выпуск журнала «Фитиль». Даже комментировать не хочется неуверенное блеяние отдельных представителей регионов, в очередной раз сорвавших свои собственные завиральные планы по вводу объектов. Тех, по которым мы еще летом открыто говорили, что сдать они не смогут. Они и не смогли. Астраханская область, Забайскальский край, Волгоградская область, Самарская область и прочие переходят на 2025 года. Объективной информацией в полном объеме владеет Дмитрий Николаевич Патрушев, обо всем будет доложено Президенту, — цитата из сообщения депутата.