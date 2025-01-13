Суд арестовал чиновника свердловского минАПК за выращивание конопли

Напомним, накануне были арестованы двое уральцев, которые на съемной квартире в Талице (Свердловская область) производили конфеты в виде шоколадных сердец с добавлением психотропных грибов. В ходе обысков было изъято более 400 готовых к продаже конфет, свыше 1 кг расфасованного нелегального товара и более 300 растущих грибов. В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических веществ) и по ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).