Экс-чиновник из Башкирии выслушал приговор за присвоение бюджетных денег

В Чишмах осудили бывшего руководителя комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи. Его обвиняли в присвоении бюджетных средств.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, экс-чиновник с конца 2022 по июль 2023 года занимался организацией выездов спортсменов на соревнования. Мужчина предоставлял ложные данные об оплате жилья для членов команд и незаконно получил 53 тысячи рублей.
На суде свою вину мужчина признал и ущерб возместил. Суд приговорил его к четырем годам условно. Также бывшему чиновнику на два года запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления.
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