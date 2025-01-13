Экс-чиновник из Башкирии выслушал приговор за присвоение бюджетных денег

На суде свою вину мужчина признал и ущерб возместил. Суд приговорил его к четырем годам условно. Также бывшему чиновнику на два года запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления.