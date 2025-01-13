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Экс-чиновник из Башкирии выслушал приговор за присвоение бюджетных денег

Подсудимый признал свою вину и возместил ущерб.

Источник: Комсомольская правда

В Чишмах осудили бывшего руководителя комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи. Его обвиняли в присвоении бюджетных средств.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, экс-чиновник с конца 2022 по июль 2023 года занимался организацией выездов спортсменов на соревнования. Мужчина предоставлял ложные данные об оплате жилья для членов команд и незаконно получил 53 тысячи рублей.

На суде свою вину мужчина признал и ущерб возместил. Суд приговорил его к четырем годам условно. Также бывшему чиновнику на два года запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления.

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