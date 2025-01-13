В МВД Татарстана создали комиссию после смерти челнинского полицейского

Источник «Ъ Волга-Урал» сообщил, что 13 января майор полиции Марсель Камалетдинов заступил на службу, вооружился и выстрелил в себя из табельного оружия.
В пресс-службе МВД по Республике Татарстан «Ъ Волга-Урал» сообщили, что в министерстве уже создали комиссию после смерти полицейского. Комиссия займется проведением всесторонней проверки и установлением всех обстоятельств происшествия.
«13 января сотрудник Управления МВД России по г. Набережные Челны причинил себе огнестрельное ранение, от которого впоследствии скончался», — сообщили в пресс-службе.