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В МВД Татарстана создали комиссию после смерти челнинского полицейского

Майор полиции Марсель Камалетдинов из Набережных Челнов застрелился из табельного орудия. Причины и обстоятельства происшествия будет расследовать специальная комиссия.

Источник «Ъ Волга-Урал» сообщил, что 13 января майор полиции Марсель Камалетдинов заступил на службу, вооружился и выстрелил в себя из табельного оружия.

В пресс-службе МВД по Республике Татарстан «Ъ Волга-Урал» сообщили, что в министерстве уже создали комиссию после смерти полицейского. Комиссия займется проведением всесторонней проверки и установлением всех обстоятельств происшествия.

«13 января сотрудник Управления МВД России по г. Набережные Челны причинил себе огнестрельное ранение, от которого впоследствии скончался», — сообщили в пресс-службе.