В Краснодаре задержали основателя религиозной секты, созданной в 2000-х

По данным следствия, в начале 2000-х годов фигурант организовал объединение, где проводил собрания, обряды и распространял литературу, пропагандирующую отрицание морали и общепринятых ценностей. Он также оказывал психологическое давление на последователей, запрещая общение с родственниками и создавая культ своей личности.
Деятельность велась в Краснодаре и Апшеронском районе. Сотрудники УФСБ пресекли деятельность организации, изъяв в ходе обысков документы и предметы, имеющие значение для дела.
Обвиняемого заключили под стражу. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства преступления и проверяет возможную причастность мужчины к другим незаконным действиям.