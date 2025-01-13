В Краснодаре задержали основателя религиозной секты, созданной в 2000-х

По данным следствия, в начале 2000-х годов фигурант организовал объединение, где проводил собрания, обряды и распространял литературу, пропагандирующую отрицание морали и общепринятых ценностей. Он также оказывал психологическое давление на последователей, запрещая общение с родственниками и создавая культ своей личности.