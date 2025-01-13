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Один погиб, трое пострадали: на трассе под Волгоградом столкнулись «Лада» и «Ниссан»

Под Волгоградом в ДТП двух иномарок погиб водитель, трое пострадали.

Источник: Комсомольская правда

13 января в Дубовском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП. В столкновении двух иномарок один человек погиб, двое взрослых и ребенок попали в больницу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в 10:05 часов на 595-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Ниссан Альмера».

В результате аварии мужчина, сидевший за рулем «Лады», скончался до прибытия скорой помощи. Водитель «Ниссана», его пассажирка и двухлетний ребенок находятся в больнице.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативно-следственная группа. Для ликвидации последствий ДТП на участке дороги организовано реверсивное движение, — уточнили в полиции региона.