Один погиб, трое пострадали: на трассе под Волгоградом столкнулись «Лада» и «Ниссан»

13 января в Дубовском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП. В столкновении двух иномарок один человек погиб, двое взрослых и ребенок попали в больницу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в 10:05 часов на 595-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Ниссан Альмера».