Серийный вор грабил минчан на рабочих местах

В Минске задержали серийного вора, который обворовывал минчан на рабочих местах, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители выяснили, что 48-летний безработный мужчина в течение месяца грабил работающих минчан. Фигурант воровал вещи и деньги у минчан, пока они работали.
Так, безработный украл рюкзак у водителя, который оставил личные вещи на пассажирском сидении, а сам разгружал машину, не закрыв салон.
Потом преступник попросил работников пиццерии пустить его в туалет, а сам зашел в раздевалку, где похитил сумку сотрудника.
Спустя еще пару дней злоумышленник незаметно зашел в подсобное помещение кафе, где украл перфоратор, электролобзик и шуруповерт, принадлежавшие хозяйке заведения.
— Найденные деньги злоумышленник забирал себе, а документы, ключи и кошельки выбрасывал, — прокомментировали в пресс-службе.
Общий ущерб составил не менее 3000 тысяч белорусских рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Еще минчанка потеряла 30 000 рублей, зарегистрировав карту в мессенджере.