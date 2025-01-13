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Серийный вор грабил минчан на рабочих местах

Милиция задержала вора, грабившего минчан на работе.

Источник: Комсомольская правда

В Минске задержали серийного вора, который обворовывал минчан на рабочих местах, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители выяснили, что 48-летний безработный мужчина в течение месяца грабил работающих минчан. Фигурант воровал вещи и деньги у минчан, пока они работали.

Так, безработный украл рюкзак у водителя, который оставил личные вещи на пассажирском сидении, а сам разгружал машину, не закрыв салон.

Потом преступник попросил работников пиццерии пустить его в туалет, а сам зашел в раздевалку, где похитил сумку сотрудника.

Спустя еще пару дней злоумышленник незаметно зашел в подсобное помещение кафе, где украл перфоратор, электролобзик и шуруповерт, принадлежавшие хозяйке заведения.

— Найденные деньги злоумышленник забирал себе, а документы, ключи и кошельки выбрасывал, — прокомментировали в пресс-службе.

Общий ущерб составил не менее 3000 тысяч белорусских рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Еще минчанка потеряла 30 000 рублей, зарегистрировав карту в мессенджере.