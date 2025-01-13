Руководителя филиала Росгранстроя в Ростове заподозрили в фиктивном найме

В Ростовской области руководителя филиала ФГКУ Росгранстрой заподозрили в фиктивном найме работника в воздушный пункт пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.
Предварительно, в сентябре 2022 года к управленцу обратился мужчина, который попросил взять его на работу для получения брони от мобилизации. Руководитель согласился и подписал приказ о трудоустройстве на должность техника. В итоге новый сотрудник не выполнял свои обязанности и продолжал работу в должности коммерческого директора в частной организации.
Когда нарушение раскрыли, выяснилось, что на имя фиктивного работника начислялась зарплата в период с конца сентября 2022 года по 25 сентября 2023 года. Позже на основании материалов УФСБ следователи завели уголовное дело по статье «Служебный подлог» (ч. 1 ст. 292 УК РФ).