Руководителя филиала Росгранстроя в Ростове заподозрили в фиктивном найме

Предварительно, в сентябре 2022 года к управленцу обратился мужчина, который попросил взять его на работу для получения брони от мобилизации. Руководитель согласился и подписал приказ о трудоустройстве на должность техника. В итоге новый сотрудник не выполнял свои обязанности и продолжал работу в должности коммерческого директора в частной организации.