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В Подмосковье вооруженный ножом волгоградец порезал в магазине трех человек

Сегодня, 13 января, вооруженное нападение на персонал и посетителей магазина в городе Щелково Московской области совершил 20-летний житель Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня ГУ МВД России по Московской области.

Тревожный сигнал об агрессивном посетителе в полицию поступил из сетевого магазина, расположенного на улице Краснознаменская. На место выдвинулись наряды полиции.

— Установлено, что в торговое помещение зашел мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанес удары ножом персоналу и посетителям, — сообщили в подмосковном главке. — В результате инцидента три человека с резаными ранами обратились в медицинское учреждение.

Нападавшего задержали. Им оказался житель Волгоградской области 2004 г.р.

По данным Telegram-канала 112, молодого человека зовут Александр Глабай. Мотивы его чудовищного поступка выясняются.