В Подмосковье вооруженный ножом волгоградец порезал в магазине трех человек

— Установлено, что в торговое помещение зашел мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанес удары ножом персоналу и посетителям, — сообщили в подмосковном главке. — В результате инцидента три человека с резаными ранами обратились в медицинское учреждение.