В Подмосковье вооруженный ножом волгоградец порезал в магазине трех человек

Тревожный сигнал об агрессивном посетителе в полицию поступил из сетевого магазина, расположенного на улице Краснознаменская. На место выдвинулись наряды полиции.
— Установлено, что в торговое помещение зашел мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанес удары ножом персоналу и посетителям, — сообщили в подмосковном главке. — В результате инцидента три человека с резаными ранами обратились в медицинское учреждение.
Нападавшего задержали. Им оказался житель Волгоградской области 2004 г.р.
По данным Telegram-канала 112, молодого человека зовут Александр Глабай. Мотивы его чудовищного поступка выясняются.