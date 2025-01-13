В Ростовской области на полном ходу вспыхнул автомобиль

Около 7:30 на Гоголевском переулке, рядом с домом № 2/1, воспламенился «Шевроле Ланос». Свидетели утверждают, что водитель лишь успел припарковать машину, когда она внезапно загорелась. В считанные мгновения огонь охватил все авто. Попытки водителя его потушить закончились неудачно.