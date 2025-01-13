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В Ростовской области на полном ходу вспыхнул автомобиль

В Ростовской области произошел случай, когда автомобиль загорелся в процессе движения.

Это произошло рано утром 13 января.

Около 7:30 на Гоголевском переулке, рядом с домом № 2/1, воспламенился «Шевроле Ланос». Свидетели утверждают, что водитель лишь успел припарковать машину, когда она внезапно загорелась. В считанные мгновения огонь охватил все авто. Попытки водителя его потушить закончились неудачно.

На место происшествия прибыли четыре пожарных и одна спецмашина.

Согласно информации Главного управления МЧС по Ростовской области, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

МЧС