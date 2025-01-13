В понедельник, 13 января, в пятиэтажном доме в Феодосии горела квартира, пожарные спасли и эвакуировали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
Инцидент произошел утром. На четвертом этаже дома загорелась квартира. На место прибыли пожарные. Оказалось, что загорелась мебель на кухне. Сотрудники МЧС спасли одного человека. Кроме того, из подъезда эвакуировали 10 жильцов.
«Дознаватели МЧС России определили предварительную причину пожара — короткое замыкание проводки», — отметили в ведомстве.