Два подростка и водитель «Тойоты» пострадали в ДТП с автобусом в Черемхово

В Черемхово произошла авария с участием маршрутного автобуса. Случилось все 13 января 2025 в 15:19 на Центральном путепроводе города. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
По предварительной информации, водитель «Тойоты Аллион» выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус «ПАЗ», в салоне которого находилось восемь человек. Травмы получили два подростка и водитель легковушки, сейчас они находятся в больнице под наблюдением врачей. Еще одному несовершеннолетнему помогли на месте, после отпустили домой.
Водитель «Тойоты Аллион» выехал на встречку. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
— Сейчас полицейские восстанавливают картину произошедшего. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, — сообщили в ведомстве.
В салоне автобуса находилось восемь человек. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
Важно, при наличии оснований правоохранители примут меры реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и при организации пассажирских перевозок.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутской области за три дня отдали мошенникам 1,9 миллиона рублей.