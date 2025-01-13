Два подростка и водитель «Тойоты» пострадали в ДТП с автобусом в Черемхово

По предварительной информации, водитель «Тойоты Аллион» выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус «ПАЗ», в салоне которого находилось восемь человек. Травмы получили два подростка и водитель легковушки, сейчас они находятся в больнице под наблюдением врачей. Еще одному несовершеннолетнему помогли на месте, после отпустили домой.