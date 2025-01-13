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Два подростка и водитель «Тойоты» пострадали в ДТП с автобусом в Черемхово

Водитель «Тойоты Аллион» выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус «ПАЗ».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхово произошла авария с участием маршрутного автобуса. Случилось все 13 января 2025 в 15:19 на Центральном путепроводе города. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

По предварительной информации, водитель «Тойоты Аллион» выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус «ПАЗ», в салоне которого находилось восемь человек. Травмы получили два подростка и водитель легковушки, сейчас они находятся в больнице под наблюдением врачей. Еще одному несовершеннолетнему помогли на месте, после отпустили домой.

Водитель «Тойоты Аллион» выехал на встречку. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

— Сейчас полицейские восстанавливают картину произошедшего. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, — сообщили в ведомстве.

В салоне автобуса находилось восемь человек. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

Важно, при наличии оснований правоохранители примут меры реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и при организации пассажирских перевозок.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутской области за три дня отдали мошенникам 1,9 миллиона рублей.