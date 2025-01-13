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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Самарой

В понедельник, 13 января, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

На 21 км трассы Самара — Большая Черниговка столкнулись УАЗ, Chevrolet Niva и Hyundai Solaris. В результате женщина, управлявшая иномаркой, погибла. Кроме того, пострадали четыре человека в «Ниве».

На месте происшествия работали сотрудники ПСО 46.