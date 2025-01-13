Экс-адвокат Пашаев стал фигурантом нового дела о мошенничестве

Перед закрытием процесса в суде стало известно, что Пашаев был ранее судим на один год ограничения свободы. Мытищинским городским судом в 2018 году он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство), судимость снята спустя три месяца, уточнил Пашаев в суде. Он также заявил, что до задержания являлся командиром танка в звании «младший сержант».