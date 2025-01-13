Экс-адвокат Пашаев стал фигурантом нового дела о мошенничестве

«Дело в отношении вас возбуждено, вы являетесь подозреваемым», — сказал судья. Потерпевшим по делу проходит человек по фамилии Захаров, который на судебное заседание явиться не смог.
Защита Пашаева сообщила ТАСС, что вину он не признает ни по одному из вменяемых ему эпизодов. Военный суд проведет заседание в закрытом режиме.
Перед закрытием процесса в суде стало известно, что Пашаев был ранее судим на один год ограничения свободы. Мытищинским городским судом в 2018 году он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство), судимость снята спустя три месяца, уточнил Пашаев в суде. Он также заявил, что до задержания являлся командиром танка в звании «младший сержант».
Бывший адвокат был арестован военным судом в середине сентября, ему вменяется мошенничество на сумму более 46 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За эти деньги он пообещал Алексею Блиновскому освободить от уголовной ответственности его и его жену — блогера Елену Блиновскую — по делу о неуплате налогов. Признанный потерпевшей стороной Блиновский на очной ставке с Пашаевым заявил, что передал ему $100 тыс.
Санкция вменяемой Пашаеву статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием, которое проверяет его на причастность к другим эпизодам преступления. По его словам, материалы дела сфабрикованы по заявлению Блиновского.