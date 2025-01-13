Девушка пострадала в ДТП с лазурным автобусом в Петербурге

ДТП с лазурным автобусом произошло в Петербурге днем 13 января. Все случилось на перекрестке Парашютной и Долгоозерной улиц. Там общественный транспорт столкнулся с Mercedes. В итоге пострадала 23-летняя пассажирка иномарки, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— 55-летний водитель маршрутного автобуса «МАЗ» при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении Mercedes, под управлением 67-летнего водителя, — уточнили обстоятельства ДТП в ведомстве.
Что касается пассажиров автобуса, то они не пострадали. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что москвич на Mazda погиб, влетев в припаркованные иномарки на Московском проспекте.