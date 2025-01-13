В Новосибирске из-за обвала строительного котлована может пострадать частный дом

В Новосибирске на строительной площадке «Белкин дом» по улице Вилюйская произошел обвал грунта. Как сообщают в соцсетях местные жители, котлован изначально выкопали вплотную к частному участку, и, по всей видимости, не укрепили его стенки. Теперь часть участка обвалилась, до самого дома осталось около метра.
— Изначально котлован копали с нарушением действующего законодательства, отступа не было вообще, копали прямо под забор. На замечания собственников участка и соседних домов не реагировали, — возмущаются новосибирцы в соцсетях.
Горожане уже обратились с жалобами во все инстанции.