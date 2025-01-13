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Начался судебный процесс над криминальным лидером Артемовского Сергеем Хитриком

В Екатеринбурге стартует судебное разбирательство по делу Сергея Хитрика, которого правоохранители считают криминальным лидером Артемовского. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Изобличение обвиняемого стало возможным благодаря усилиям сотрудников полиции Артемовского и сыщиков подразделения по борьбе с организованной преступностью. Дело, включающее восемь томов материалов, расследовалось главным следственным управлением регионального МВД», — заявил Горелых изданию «ФедералПресс».

Хитрик обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в разбое и четырех эпизодах вымогательства. Уже завтра суд определит ему меру пресечения на время следствия.

Имя Хитрика более десяти лет связано с криминальными событиями в Артемовском. Его называли представителем группировки «синих». Помимо этого, он владел местным такси «Три пятерки». В 2016 году он был осужден на полтора года колонии за вымогательство у водителя.

Интересно, что в прошлом Хитрик получал благодарности от школ, церкви и других организаций за благотворительность. Его жена даже баллотировалась в гордуму от партии «Единая Россия».