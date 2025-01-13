Начался судебный процесс над криминальным лидером Артемовского Сергеем Хитриком

«Изобличение обвиняемого стало возможным благодаря усилиям сотрудников полиции Артемовского и сыщиков подразделения по борьбе с организованной преступностью. Дело, включающее восемь томов материалов, расследовалось главным следственным управлением регионального МВД», — заявил Горелых изданию «ФедералПресс».
Хитрик обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в разбое и четырех эпизодах вымогательства. Уже завтра суд определит ему меру пресечения на время следствия.
Имя Хитрика более десяти лет связано с криминальными событиями в Артемовском. Его называли представителем группировки «синих». Помимо этого, он владел местным такси «Три пятерки». В 2016 году он был осужден на полтора года колонии за вымогательство у водителя.
Интересно, что в прошлом Хитрик получал благодарности от школ, церкви и других организаций за благотворительность. Его жена даже баллотировалась в гордуму от партии «Единая Россия».