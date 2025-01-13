В Самарской области мужчина устроил погром в ТЦ, поранил продавца и умер

САМАРА, 13 янв — РИА Новости. Мужчина напал на продавца магазина в самарском селе Клявлино, после чего женщина была госпитализирована в среднетяжелом состоянии, а мужчина скончался в больнице.
Ранее ряд местных Telegram-каналов сообщили со ссылкой на очевидцев, что мужчина утром в воскресенье поджег свою квартиру, после чего его забрали в больницу. Оттуда он сбежал в местный торговый центр и в одном из магазинов устроил погром, а после замечания продавца ударил ее по шее разбитой бутылкой.
«Двенадцатого января в межмуниципальный отдел МВД России “Клявлинский” поступило сообщение о том, что в одном из сетевых магазинов неизвестный нанес телесные повреждения женщине — продавцу. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции передали мужчину медикам. В настоящее время жизни продавца ничего не угрожает, сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего», — сообщили журналистам в ГУМВД России по Самарской области.
В региональном Минздраве уточнили РИА Новости, что женщина находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, а мужчина скончался. Причину его смерти в ведомстве не назвали.