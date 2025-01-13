В Копейске на мусорном полигоне загорелись отходы

В понедельник 13 января в поселке Старокамышинск в Копейском городском округе загорелся мусор. Пожар тушили с самого утра, сообщили в ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области».
Задымление присутствовало на площади 100 квадратов. Спецтехники на полигоне не было. Два самосвала, трактор и погрузчик подъехали только когда на месте работал другой караул. Площадь возгорания удалось сократить до 50 квадратов.
«Дежурный караул ПЧ № 110 до сих пор продолжает держать ситуацию на контроле. Пострадавших и угрозы для жилых домов рядом расположенного поселка Старокамышинск нет», — сообщили в противопожарной службе.