Актюбинские Хайзенберг и Пинкман приговорены к 19 годам тюрьмы

«Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области двое жителей региона осуждены к 19 годам лишения свободы за убийство и организацию нарколаборатории на территории г. Актобе».
По сообщению прокуроров, чтобы избежать уголовной ответственности за незаконный сбыт психотропных веществ, они совершили убийство местного жителя (бывшего связующим звеном между ними и свидетелем).
При координации прокуратуры, уголовное дело было расследовано и в кратчайшие сроки направлено в суд.
Вина осужденных в совершении им указанного преступления полностью доказана совокупностью доказательств, которые всесторонне и полно исследованы в суде.
Приговор суда ещё не вступил в законную силу.