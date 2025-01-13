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Актюбинские Хайзенберг и Пинкман приговорены к 19 годам тюрьмы

АСТАНА, 13 янв — Sputnik. За убийство и организацию нарколаборатории в Актобе осудили студента-медика и преподавателя истории.

Источник: Пресс-служба КНБ РК

«Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области двое жителей региона осуждены к 19 годам лишения свободы за убийство и организацию нарколаборатории на территории г. Актобе».

сообщила прокуратура Актюбинской области.

По сообщению прокуроров, чтобы избежать уголовной ответственности за незаконный сбыт психотропных веществ, они совершили убийство местного жителя (бывшего связующим звеном между ними и свидетелем).

При координации прокуратуры, уголовное дело было расследовано и в кратчайшие сроки направлено в суд.

Вина осужденных в совершении им указанного преступления полностью доказана совокупностью доказательств, которые всесторонне и полно исследованы в суде.

Приговор суда ещё не вступил в законную силу.