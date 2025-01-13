Байкер устроил в Ленобласти опасные катания на тюбинге, привязанном к мотоциклу

Полицейские наткнулись в Интернете на видео, где байкер катается с привязанным к мотоциклу тюбингом. Правоохранители быстро установили, что все произошло в деревне Назия в Ленобласти. К месту отправились сотрудники Госавтоинспекции, но нарушителей там уже не было. Поэтому сейчас байкера, а также тех, кто катался на «ватрушке», разыскивают. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.