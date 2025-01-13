Байкер устроил в Ленобласти опасные катания на тюбинге, привязанном к мотоциклу

Полицейские наткнулись в Интернете на видео, где байкер катается с привязанным к мотоциклу тюбингом. Правоохранители быстро установили, что все произошло в деревне Назия в Ленобласти. К месту отправились сотрудники Госавтоинспекции, но нарушителей там уже не было. Поэтому сейчас байкера, а также тех, кто катался на «ватрушке», разыскивают. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— По факту произошедшего было возбуждено административное делопроизводство о перевозке людей вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения, — добавили в пресс-службе.
В Госавтоинспекции напомнили, что в такой ситуации к ответственности привлекут как байкера, так и тех, кто решился на опасную поездку на привязанном к мотоциклу тюбинге. Водителя ждет наказание по статье о перевозке людей вне кабины автомобиля, а катающихся — о нарушении ПДД лицом, участвующим в процессе дорожного движения.