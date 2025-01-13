Со вкусом смерти. В Ростове идёт суд по делу об отравлении военных лётчиков

Второй раз мужчина добирался до Армавира не напрямую, как раньше, а через Ставрополь, а оттуда — на такси. Он заранее снял квартиру на несколько дней, а также заказал испечь большой торт, который обошёлся в 30 тыс. рублей. Ни хозяин квартиры, ни девушка-кондитер, ни администратор ресторана и даже жена Семёнова не знали о его планах.