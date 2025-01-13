Со вкусом смерти. В Ростове идёт суд по делу об отравлении военных лётчиков

В Ростове начался суд над мелитопольским отравителем Егором Семёновым, который прислал выпускникам авиационного училища напичканные ядом торт и алкоголь. Дело слушается в Южном окружном военном суде. Процесс закрытый, однако из-за большого общественного резонанса журналистов пустили на первое заседание.
Что известно о ходе судебного слушания к этому часу — в материале Rostov.aif.ru.
«Мамуля новый».
Это уже вторая попытка начать слушание. В первый раз подсудимого не смогли вовремя доставить, поэтому заседание пришлось отложить до 13 января. Повсюду были штативы, диктофоны и блокноты. Прицел — на 34-летнего мужчину, худого и высокого.
Это Егор Семёнов, обвиняемый. В Россию он приехал из Мелитополя, жил в Химках на улице Библиотечной, слыл добропорядочным семьянином. Получил российское гражданство, но украинский паспорт сохранил.
Зачитывая обвинение, прокурор сообщил, что в феврале 2023 года Егор связался со спецслужбами Украины и выразил готовность оказать им помощь. В ответ его попросили записать видеообращение на украинском языке, присягнуть на верность и продемонстрировать старый паспорт, что мужчина и сделал. Также он выбрал себе псевдоним.
Вскоре с ним связался некто Юрий, которого в телефонной книге Егор записал как «Мамуля новый». Раз в неделю подсудимый удалял всю переписку, однако подобные меры конспирации не помогли мужчине избежать наказания.
Торт за 30 тыс. рублей.
От Юрия Егор получил задание: спланировать и организовать покушение на российских военнослужащих — выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознамённого училища летчиков (АВВАКУЛ).
Для этого он дважды должен был выехать в Армавир. Сначала на разведку — шатался вокруг ресторана, общался с администратором под предлогом, что хочет заказать банкет на день рождения. И в итоге нарисовал подробный план помещения — где какие окна, есть ли камеры видеонаблюдения, работает ли пожарная сигнализация.
Второй раз мужчина добирался до Армавира не напрямую, как раньше, а через Ставрополь, а оттуда — на такси. Он заранее снял квартиру на несколько дней, а также заказал испечь большой торт, который обошёлся в 30 тыс. рублей. Ни хозяин квартиры, ни девушка-кондитер, ни администратор ресторана и даже жена Семёнова не знали о его планах.
А тем временем он тщательно готовился к преступлению. В нескольких аптеках заказал онлайн медицинский препарат, который применяют при шоковых состояниях. Сначала купил 50 пузырьков в Химках, затем ещё столько же флакончиков — на Кубани. Всё это перелил в пластиковую бутылку.
Параллельно Егор пошёл в алкогольный отдел одного из магазинов, где приобрёл в общей сложности более 70 бутылок виски и 40 бутылок коньяка. Спиртное он накачал препаратом — доза могла бы оказаться смертельной, если бы не бдительность лётчиков. Торт пичкать ядом не стал — только начав процедуру, он заметил, что бисквит теряет свою структуру.
Всего в тот день, 20 октября 2023 года, в ресторане ожидалось 77 гостей — в их числе были действующие военнослужащие при высоких должностях, а также участники СВО.
Бутылки — на столы, торт — в холодильник.
Семёнов заранее позвонил в ресторан и сообщил, что вскоре приедет курьер, который доставит подарок — торт и алкоголь. И попросил официантов расставить бутылки так, чтобы на всех гостей хватило. Пока курьер, прибывший к съёмной квартире Егора на машине, грузил виски и коньяк, Семёнов снимал всё на видео, чтобы потом отчитаться перед Юрием. И написал записку-инструктаж для официантов: бутылки — на столы, торт — в холодильник.
Сам отправился следом, издалека наблюдая за работой курьера и официантов. Когда всё было сделано, Семёнов, говорится в обвинительном заключении, через окна сфотографировал банкетный зал — бутылки с отравленным алкоголем действительно стояли на столах.
Всё это подсудимый делал не просто так: ему сулили за работу около 400 тыс. рублей. Расплатиться обещали криптовалютой. А уже 22 октября Семёнов должен был вылететь с семьёй в Шарм-Эль-Шейх (курорт в Египте). Однако план реализовать не удалось. Один из офицеров заподозрил неладное, когда не смог установить отправителя подарка. Предполагаемого отравителя вскоре задержали. Кстати, денег он так и не получил.
Прячется от журналистов.
Егору Семёнову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт), статьёй 275 УК РФ (государственная измена).
В зале суда мужчина вёл себя скромно, считывалось его подавленное настроение. Он не выглядит на свой возраст, кажется гораздо старше. С журналистами не общался, опуская глаза и будто бы прячась от объективов фото и видеокамер.
Прессу пустили только на первое заседание. Все остальные будут идти в закрытом режиме, поскольку в материалах дела есть сведения, составляющие государственную тайну.
— Виновным себя признаёте?
— Да, Ваша честь!
— В полном объёме?
— Да, Ваша честь, в полном объёме.
— Показания по делу желаете давать? — спросил председательствующий.
— Да, Ваша честь, — будто бы опомнившись после короткой заминки, продолжил Семёнов.
Вот только свою версию произошедшего он представит на следующем заседании — и не в присутствии журналистов.