В Ростове-на-Дону провели первое заседание по делу отравителя военных летчиков

По данным следствия, в 2022 году уроженец Мелитополя стал гражданином России, а в апреле 2023 года его завербовали спецслужбы Украины. После этого мужчине пообещали 400 тысяч рублей за организацию убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны.