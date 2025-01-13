В Ростове-на-Дону провели первое заседание по делу отравителя военных летчиков

Сегодня, 13 января, в Ростове-на-Дону состоялось первое заседание по уголовному делу о попытке отравления военных летчиков. Слушания прошли в Южном окружном военном суде.
Ранее сообщалось, что это первый процесс по существу, в дальнейшем разбирательства будут вестись в закрытом режиме.
По данным следствия, в 2022 году уроженец Мелитополя стал гражданином России, а в апреле 2023 года его завербовали спецслужбы Украины. После этого мужчине пообещали 400 тысяч рублей за организацию убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны.
В октябре 2023 года в Армавире экстремист через курьера передал спиртные напитки и торт с токсичным веществом. Летчики не смогли выяснить, от кого получили посылку, поэтому направили ее правоохранителям. Экспертиза подтвердила, что угощения были отравлены.
Дело в отношении подсудимого рассматривается в рамках статьей «Террористический акт» (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ).