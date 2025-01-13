Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь точек загрязнения нефтью выявили в Ялте

Каждая из них — локальная, с разрозненными фрагментами.

Источник: Социальные сети Янины Павленко

Семь точек загрязнения нефтью выявили в Ялте. Как сообщила в своих социальных сетях глава города Янина Павленко, каждая из них — локальная, с разрозненными фрагментами, передает ИА SevastopolMedia.

Мониторинг продолжают 39 групп. Кроме того, наблюдение проводится с моря. По ряду обращений о новых точках загрязнения информация не подтвердилась: шторм прибивал к берегу мусор, но мазута в нём не обнаружили.

«Тем не менее, благодарим ялтинцев и гостей города за бдительность и сигналы в ЕДДС — по каждому проводим проверку».

прокомментировала Янина Павленко

Специалисты и волонтёры также продолжают работать с птицами, которые пострадали из-за розлива нефти. За всё время удалось спасти почти 400 пернатых.

Информацию о пострадавших птицах также можно передать в ЕДДС по многоканальным телефонам: +79789014112, +7 3654 239383.

экология