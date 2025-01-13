Семь точек загрязнения нефтью выявили в Ялте. Как сообщила в своих социальных сетях глава города Янина Павленко, каждая из них — локальная, с разрозненными фрагментами, передает ИА SevastopolMedia.
Мониторинг продолжают 39 групп. Кроме того, наблюдение проводится с моря. По ряду обращений о новых точках загрязнения информация не подтвердилась: шторм прибивал к берегу мусор, но мазута в нём не обнаружили.
«Тем не менее, благодарим ялтинцев и гостей города за бдительность и сигналы в ЕДДС — по каждому проводим проверку».
Специалисты и волонтёры также продолжают работать с птицами, которые пострадали из-за розлива нефти. За всё время удалось спасти почти 400 пернатых.
Информацию о пострадавших птицах также можно передать в ЕДДС по многоканальным телефонам: +79789014112, +7 3654 239383.