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Ворота упали на сотрудницу предприятия в Керчи — директора ждет суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанет директор керченского предприятия, на котором сотрудница получила травму и стала инвалидом. Об этом сообщает прокуратура республики.

Источник: РИА "Новости"

«По версии следствия, обвиняемый, направив на покраску металлических ворот работницу, в обязанности которой такая деятельность не входила, не обеспечил безопасное производство выполняемых работ», — говорится в сообщении.

В результате, металлические ворота упали на женщину, и она получила тяжкий вред здоровью. Директору предприятия предъявлено обвинение, но сам он свою вину не признает.

Тем не менее уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.