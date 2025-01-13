Ворота упали на сотрудницу предприятия в Керчи — директора ждет суд

«По версии следствия, обвиняемый, направив на покраску металлических ворот работницу, в обязанности которой такая деятельность не входила, не обеспечил безопасное производство выполняемых работ», — говорится в сообщении.
В результате, металлические ворота упали на женщину, и она получила тяжкий вред здоровью. Директору предприятия предъявлено обвинение, но сам он свою вину не признает.
Тем не менее уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.