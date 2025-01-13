МВД России заплатит уральцам за сорванный отпуск

Ленинский райсуд Екатеринбурга взыскал с МВД в пользу женщины убытки и каждому из супругов по пять тысяч рублей возмещения морального вреда. Полиция подала на обжалование, посчитав виновным сотрудника МФЦ. Но облсуд оставил решение в силе и даже вынес частное определение главе отдела по вопросам миграции отдела полиции № 7, в котором попросил обратить внимание на нарушения законодательства в сфере оформления и выдачи паспортов.