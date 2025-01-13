МВД России заплатит уральцам за сорванный отпуск

В январе 2024 года супружеская пара собиралась лететь в Таиланд. Но в аэропорту «Кольцово» пограничники изъяли у женщины паспорт и не выпустили из России. Оказалось, что при создании документа был нарушен алгоритм формирования в нём машиночитаемой зоны. Дефект повлёк недействительность паспорта.
Супруг свердловчанки тоже отказался от поездки. «Сгорела» путёвка стоимостью 188 500 рублей. Часть средств вернул туроператор, убытки составили 139 560 рублей.
Ленинский райсуд Екатеринбурга взыскал с МВД в пользу женщины убытки и каждому из супругов по пять тысяч рублей возмещения морального вреда. Полиция подала на обжалование, посчитав виновным сотрудника МФЦ. Но облсуд оставил решение в силе и даже вынес частное определение главе отдела по вопросам миграции отдела полиции № 7, в котором попросил обратить внимание на нарушения законодательства в сфере оформления и выдачи паспортов.