«Жил с женой в подвале и кормил украденными закатками». Сельчанина будут судить за украденную консервацию в Ивацевичском районе

В Ивацевичском районе будут судить мужчину, укравшего 81 банку с консервацией на зиму. Подробности рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Так, в милицию обратилась 77-летняя сельчанка, у которой из подвала выкрали 81 банку консервации. Ущерб превысил 500 белорусских рублей, а преступником оказался местный житель.
Выяснилось, что безработный ранее судимый житель Ивацевичей примерно за месяц до этого вышел из лечебно-трудового профилактория и стал жить с матерью. К мужчине в гости приехала отдельно проживающая супруга, но мать фигуранта не пустила их дом, где они устраивали затяжные застолья. Поэтому супруги «поселились» в подвальном помещении.
В подвале мужчина с женой жил примерно две недели постоянно употребляя алкоголь. Еда у них быстро закончилась, и супруг отправился на «промысел». Он подобрал ключ к подвалу соседки и периодически стал выносить оттуда банки с консервацией.
За кражу закаток фигуранту грозит до трех лет тюрьмы.
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