«Жил с женой в подвале и кормил украденными закатками». Сельчанина будут судить за украденную консервацию в Ивацевичском районе

Выяснилось, что безработный ранее судимый житель Ивацевичей примерно за месяц до этого вышел из лечебно-трудового профилактория и стал жить с матерью. К мужчине в гости приехала отдельно проживающая супруга, но мать фигуранта не пустила их дом, где они устраивали затяжные застолья. Поэтому супруги «поселились» в подвальном помещении.