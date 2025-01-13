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«Жил с женой в подвале и кормил украденными закатками». Сельчанина будут судить за украденную консервацию в Ивацевичском районе

Белорус может сесть на три года за краденые закатки, которые ел с женой.

Источник: Комсомольская правда

В Ивацевичском районе будут судить мужчину, укравшего 81 банку с консервацией на зиму. Подробности рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Так, в милицию обратилась 77-летняя сельчанка, у которой из подвала выкрали 81 банку консервации. Ущерб превысил 500 белорусских рублей, а преступником оказался местный житель.

Выяснилось, что безработный ранее судимый житель Ивацевичей примерно за месяц до этого вышел из лечебно-трудового профилактория и стал жить с матерью. К мужчине в гости приехала отдельно проживающая супруга, но мать фигуранта не пустила их дом, где они устраивали затяжные застолья. Поэтому супруги «поселились» в подвальном помещении.

В подвале мужчина с женой жил примерно две недели постоянно употребляя алкоголь. Еда у них быстро закончилась, и супруг отправился на «промысел». Он подобрал ключ к подвалу соседки и периодически стал выносить оттуда банки с консервацией.

За кражу закаток фигуранту грозит до трех лет тюрьмы.

Тем временем серийный вор грабил минчан на рабочих местах.

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