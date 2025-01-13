Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обстрелы ВСУ обесточили три поселка в Горловке

ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Три поселка частично обесточены в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Источник: © РИА Новости

«В результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки частично обесточены жилой массив “Комсомолец”, поселок шахты имени Ю. А. Гагарина, поселок шахты “19/20”, — говорится в Telegram-канале управления.

По его данным, в 11.30 мск украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району города.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.