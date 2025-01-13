Обстрелы ВСУ обесточили три поселка в Горловке

«В результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки частично обесточены жилой массив “Комсомолец”, поселок шахты имени Ю. А. Гагарина, поселок шахты “19/20”, — говорится в Telegram-канале управления.
По его данным, в 11.30 мск украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.