Жительницу Волгоградской области обвинили в убийстве соседа

Тело пожилого мужчины обнаружили 3 января 2025 года на грунтовой дороге около жилого дома на ул. Вишневой. Эксперты установили, что смерть наступила в результате 19 ножевых ранений в различные части тела.
Следователи территориального подразделения СКР совместно с оперативными сотрудниками районного отдела полиции в кратчайшие сроки установили личность подозреваемой. Ею оказалась соседка убитого. Правоохранители уже задержали женщину.
Как сообщили в СУ СКР по региону, 2 января обвиняемая употребляла спиртное в компании своего соседа. В какой-то момент между ними случился конфликт, после которого началась драка. Женщина взяла нож и несколько раз ударила им мужчину. От полученных ранений он скончался на месте. После этого подозреваемая попросила своего мужа, который в это время спал в соседней комнате, на садовой тачке вывезти тело на автодорогу.
Сама фигурантка начала тщательно отмывать в доме следы преступления, которые впоследствии обнаружили следователи-криминалисты.
Суд заключил женщину под стражу. Ей предъявлено обвинение по статье «Убийство». Стражи порядка продолжают собирать доказательства по уголовному делу.