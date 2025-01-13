Жительницу Волгоградской области обвинили в убийстве соседа

Как сообщили в СУ СКР по региону, 2 января обвиняемая употребляла спиртное в компании своего соседа. В какой-то момент между ними случился конфликт, после которого началась драка. Женщина взяла нож и несколько раз ударила им мужчину. От полученных ранений он скончался на месте. После этого подозреваемая попросила своего мужа, который в это время спал в соседней комнате, на садовой тачке вывезти тело на автодорогу.