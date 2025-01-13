Неизвестный кружил над Новосибирском на частном самолёте

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку вылета легкомоторного самолета Evektor Harmony LSA с площадки «Городской аэропорт». Инцидент произошел сегодня около 14 часов.
Как сообщает телеграм-канал ведомства, самолет взлетел без разрешения на полет органов обслуживания воздушного движения.
К слову, аэродром Городского аэропорта давно не эксплуатируется.
— Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов, — сообщили в прокуратуре.
Екатерина СОСНИНА.