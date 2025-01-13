Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестный кружил над Новосибирском на частном самолёте

Воздушное судно взлетело без разрешения.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку вылета легкомоторного самолета Evektor Harmony LSA с площадки «Городской аэропорт». Инцидент произошел сегодня около 14 часов.

Как сообщает телеграм-канал ведомства, самолет взлетел без разрешения на полет органов обслуживания воздушного движения.

К слову, аэродром Городского аэропорта давно не эксплуатируется.

— Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов, — сообщили в прокуратуре.

Екатерина СОСНИНА.